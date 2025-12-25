Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
25.12.2025
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Severn Trent-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25,37 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,417 Severn Trent-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 1 081,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,43 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,12 Prozent.
Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
