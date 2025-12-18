FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Severn Trent eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2015 wurden Severn Trent-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,31 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,693 Severn Trent-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 27,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,94 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,94 Prozent zugenommen.

Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at