Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt zum Start
Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,33 Prozent leichter bei 9 864,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,853 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 897,39 Punkten in den Montagshandel, nach 9 897,42 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 9 897,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 855,75 Punkten lag.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der FTSE 100 9 539,71 Punkte auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 9 226,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 084,61 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 1,82 Prozent auf 32,28 GBP), Glencore (+ 1,69 Prozent auf 3,96 GBP), Antofagasta (+ 1,18 Prozent auf 31,78 GBP), Rio Tinto (+ 1,15 Prozent auf 59,05 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,87 Prozent auf 11,87 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil DCC (-2,13 Prozent auf 48,70 GBP), United Utilities (-1,47 Prozent auf 11,71 GBP), Ocado Group (-1,25 Prozent auf 2,45 GBP), Severn Trent (-1,20 Prozent auf 27,24 GBP) und Imperial Brands (-1,13 Prozent auf 31,40 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 283 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,540 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
