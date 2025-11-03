Smiths Aktie

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Smiths-Anlage im Blick 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Smiths eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Smiths-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Smiths-Papier an diesem Tag 15,64 GBP wert. Bei einem Smiths-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,396 Smiths-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,05 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 31.10.2025 auf 25,18 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 8,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

