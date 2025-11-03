Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Anlage im Blick
|
03.11.2025 10:04:18
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren
Die Smiths-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Smiths-Papier an diesem Tag 15,64 GBP wert. Bei einem Smiths-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,396 Smiths-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,05 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 31.10.2025 auf 25,18 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 8,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smiths PLCmehr Nachrichten
|
03.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.10.25
|Smiths shows conglomerates aren’t all bad (Financial Times)
|
17.10.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
17.10.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)