SSE Aktie

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

Lukrative SSE-Investition? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SSE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SSE-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die SSE-Anteile bei 14,78 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in SSE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,766 SSE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 146,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21,68 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,70 Prozent.

SSE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

