FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in StJamess Place-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115,875 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 604,87 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,49 Prozent.

StJamess Place erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at