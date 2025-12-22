St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Rentabler StJamess Place-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115,875 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 604,87 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,49 Prozent.
StJamess Place erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
