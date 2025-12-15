Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Rentable Tesco-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesco-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tesco-Papiers betrug an diesem Tag 1,89 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 528,784 Tesco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Tesco-Aktien wären am 12.12.2025 2 330,88 GBP wert, da der Schlussstand 4,41 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133,09 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 28,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Tesco PLCmehr Analysen
