FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das WPP 2012-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,33 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120,019 WPP 2012-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WPP 2012-Papiers auf 3,34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 401,34 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,87 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich jüngst auf 3,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at