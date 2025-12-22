Montagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone

Der FTSE 100 zeigte sich am Abend in Rot.

Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,32 Prozent schwächer bei 9 865,97 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,853 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 897,39 Punkten in den Montagshandel, nach 9 897,42 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 9 897,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 829,38 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 9 539,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 226,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 084,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,44 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 2,84 Prozent auf 32,60 GBP), Airtel Africa (+ 2,02 Prozent auf 3,33 GBP), Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 59,31 GBP), Melrose Industries (+ 0,94 Prozent auf 5,82 GBP) und Antofagasta (+ 0,86 Prozent auf 31,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-5,39 Prozent auf 47,08 GBP), Diageo (-3,66 Prozent auf 16,17 GBP), Pershing Square (-2,00 Prozent auf 48,00 GBP), WPP 2012 (-1,70 Prozent auf 3,29 GBP) und Ocado Group (-1,65 Prozent auf 2,44 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 37 577 221 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,540 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at