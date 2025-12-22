Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Kursverlauf
|
22.12.2025 17:59:06
Montagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone
Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,32 Prozent schwächer bei 9 865,97 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,853 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 897,39 Punkten in den Montagshandel, nach 9 897,42 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 9 897,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 829,38 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 9 539,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 226,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 084,61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,44 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 2,84 Prozent auf 32,60 GBP), Airtel Africa (+ 2,02 Prozent auf 3,33 GBP), Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 59,31 GBP), Melrose Industries (+ 0,94 Prozent auf 5,82 GBP) und Antofagasta (+ 0,86 Prozent auf 31,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-5,39 Prozent auf 47,08 GBP), Diageo (-3,66 Prozent auf 16,17 GBP), Pershing Square (-2,00 Prozent auf 48,00 GBP), WPP 2012 (-1,70 Prozent auf 3,29 GBP) und Ocado Group (-1,65 Prozent auf 2,44 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 37 577 221 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,540 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
17:59
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Montagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)