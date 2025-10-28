FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem 3i-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die 3i-Anteile bei 33,14 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,018 3i-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 3i-Aktie auf 44,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,55 GBP wert. Damit wäre die Investition um 34,55 Prozent gestiegen.

Am Markt war 3i jüngst 44,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at