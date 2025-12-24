Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Investmentbeispiel
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingebracht
Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airtel Africa-Papier an diesem Tag 0,74 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13 513,514 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45 648,65 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Papiers am 23.12.2025 auf 3,38 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +356,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 12,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
