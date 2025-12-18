BT Group Aktie
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein BT Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BT Group-Papier bei 4,58 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 218,198 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 403,88 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 17.12.2025 auf 1,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,61 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete BT Group eine Marktkapitalisierung von 17,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
