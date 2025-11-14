FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Burberry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Burberry-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Burberry-Papier an diesem Tag 8,68 GBP wert. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 152,074 Burberry-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 12,28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 147,47 GBP wert. Mit einer Performance von +41,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at