FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das ConvaTec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ConvaTec-Anteile bei 2,19 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das ConvaTec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 456,621 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.10.2025 1 137,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,49 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,79 Prozent vermehrt.

ConvaTec war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at