FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,28 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Croda International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,646 Croda International-Anteilen. Die gehaltenen Croda International-Papiere wären am 21.11.2023 664,47 GBP wert, da der Schlussstand 45,37 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 33,55 Prozent gleich.

Alle Croda International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at