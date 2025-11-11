FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht

Das easyJet-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, hätte er nun 169,537 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 4,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,79 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,52 Prozent.

Am Markt war easyJet jüngst 3,54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

