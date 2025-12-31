FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Hiscox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hiscox-Anteile bei 10,83 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hat, hat nun 9,234 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 14,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,95 GBP wert. Damit wäre die Investition um 31,95 Prozent gestiegen.

Hiscox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at