FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,40 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 294,377 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.01.2024 auf 7,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 293,79 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 129,38 Prozent angezogen.

Alle Howden Joinery Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at