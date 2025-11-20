Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Performance unter der Lupe
|
20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Legal General-Papier 2,61 GBP wert. Bei einem Legal General-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 825,555 Legal General-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 951,80 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 19.11.2025 auf 2,34 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 10,48 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 13,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
