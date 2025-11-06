FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Legal General eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Legal General-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,286 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 2,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,12 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 90,12 GBP, was einer negativen Performance von 9,88 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Legal General eine Börsenbewertung in Höhe von 13,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at