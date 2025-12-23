Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Lloyds Banking Group-Investition? 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien verdienen können.

Am 23.12.2015 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,74 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 357,773 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 0,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 318,13 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 57,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten