Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Rentable Lloyds Banking Group-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,72 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 138,562 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers auf 0,87 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,08 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 121,08 GBP, was einer positiven Performance von 21,08 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 51,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
