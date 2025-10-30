FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingefahren

National Grid Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,31 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 12,027 National Grid-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,89 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 29.10.2025 auf 11,47 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,89 Prozent angezogen.
Am Markt war National Grid jüngst 56,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
