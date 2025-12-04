Next Aktie

Frühe Investition 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Next-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.12.2020 wurden Next-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Next-Papier an diesem Tag 67,83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Next-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,743 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 142,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 106,79 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 106,79 GBP, was einer positiven Performance von 110,68 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 16,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

