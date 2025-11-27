Next Aktie

Next-Anlage im Blick 27.11.2025 10:03:20

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Next-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Next-Aktie 57,52 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,739 Next-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 245,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 141,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 16,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

