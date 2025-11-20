Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Langfristige Investition
|
20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Next-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 93,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106,655 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 138,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 745,09 GBP wert. Damit wäre die Investition um 47,45 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 16,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
