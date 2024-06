FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ocado Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Ocado Group-Papiers betrug an diesem Tag 5,31 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,847 Ocado Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 54,73 GBP, da sich der Wert eines Ocado Group-Papiers am 25.06.2024 auf 2,90 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 45,27 Prozent.

Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at