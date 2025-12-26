FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingefahren

Phoenix Group Holdings Aktie
Phoenix Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Phoenix Group-Papier bei 7,17 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,943 Phoenix Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,58 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Anteils am 24.12.2025 auf 7,29 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,58 Prozent.
Zuletzt verbuchte Phoenix Group einen Börsenwert von 7,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Phoenix Group Holdings
|8,28
|1,22%