Rentables Rentokil Initial-Investment? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Rentokil Initial-Investment gewesen.

Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 5,15 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Rentokil Initial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,433 Rentokil Initial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,95 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 23.12.2025 auf 4,42 GBP belief. Mit einer Performance von -14,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 11,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

