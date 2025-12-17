FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,71 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 129,735 Sage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 399,20 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 16.12.2025 auf 10,79 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,92 Prozent angewachsen.

Alle Sage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

