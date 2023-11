FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse ASX Handel mit dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,390 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2023 auf 30,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 155,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,54 Prozent angewachsen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 198,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

