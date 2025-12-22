Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

Langfristige Performance 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 214,543 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 17,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 837,11 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 283,71 Prozent.

Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 40,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

