Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Langfristige Performance
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 214,543 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 17,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 837,11 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 283,71 Prozent.
Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 40,56 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
