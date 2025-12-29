St.James's Place Aktie
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren verdient
Die StJamess Place-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,11 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 900,090 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 583,26 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 24.12.2025 auf 13,98 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 25,83 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place belief sich zuletzt auf 7,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
