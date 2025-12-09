United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Profitable United Utilities-Anlage?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Utilities-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,45 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, befänden sich nun 10,588 United Utilities-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,95 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 08.12.2025 auf 11,99 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,95 Prozent gesteigert.
Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 8,23 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
