FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem WPP 2012-Papier statt. Zum Handelsende stand die WPP 2012-Aktie an diesem Tag bei 15,14 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hat, hat nun 660,502 Anteile im Depot. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 14.11.2025 1 904,23 GBP wert, da der Schlussstand 2,88 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 80,96 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 3,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at