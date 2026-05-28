QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
28.05.2026 17:07:00
Für billige Windows-11-Notebooks: Qualcomm bringt Snapdragon C
Kurz vor der IT-Messe Computex in Taipeh kündigt Qualcomm den ARM-Chip Snapdragon C an, der Windows-11-Notebooks zu Preisen ab 300 US-Dollar ermöglichen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
27.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.05.26