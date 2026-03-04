Teradata Aktie
WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036
|
04.03.2026 07:30:00
Für fast eine halbe Milliarde US-Dollar: Teradata lässt Klage gegen SAP fallen
Datenbank-Spezialist Teradata hatte Softwarekonzern SAP wegen Diebstahl geistigen Eigentums und Ausnutzung von Marktmacht verklagt. SAP kauft sich jetzt raus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
