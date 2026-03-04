Teradata Aktie

WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

04.03.2026 07:30:00

Für fast eine halbe Milliarde US-Dollar: Teradata lässt Klage gegen SAP fallen

Datenbank-Spezialist Teradata hatte Softwarekonzern SAP wegen Diebstahl geistigen Eigentums und Ausnutzung von Marktmacht verklagt. SAP kauft sich jetzt raus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
