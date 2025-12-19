AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
19.12.2025 12:19:00
Fürs Galaxy S26: Samsung stellt ersten 2-Nanometer-Prozessor vor
Samsung verabschiedet sich von kleinen CPU-Kernen in seinem Mobilprozessor. Der Exynos 2600 klingt auf dem Papier vielversprechend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)