Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
19.11.2026 22:48:10
Gap Reports Q3 Results, Appoints New Athleta CEO
This article Gap Reports Q3 Results, Appoints New Athleta CEO originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
12:17
|Gender-Pay-Gap in der EU: Ab jetzt arbeiten Frauen umsonst (Spiegel Online)
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.26
|Ausblick: Gap präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|17,76
|3,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Wall Street tiefer erwartet -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.