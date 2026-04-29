Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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29.04.2026 13:12:55
Garmin Ltd Reports Climb In Q1 Income
(RTTNews) - Garmin Ltd (GRMN) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $405.07 million, or $2.09 per share. This compares with $332.76 million, or $1.72 per share, last year.
Excluding items, Garmin Ltd reported adjusted earnings of $402.40 million or $2.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.2% to $1.753 billion from $1.535 billion last year.
Garmin Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $405.07 Mln. vs. $332.76 Mln. last year. -EPS: $2.09 vs. $1.72 last year. -Revenue: $1.753 Bln vs. $1.535 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.35 Full year revenue guidance: $ 7.9 B
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