Gartner Increases Full Year Guidance

(RTTNews) - Gartner, Inc. (IT) increased full year 2026 revenues, adjusted EBITDA excluding divested operation, adjusted EPS, and free cash flow guidance. Adjusted EPS is projected at or above $14.65, revised from prior guidance of at or above $14.00. Adj. EBITDA excluding Divested Operation is projected at or above $1.615 billion, revised from prior guidance of at or above $1.570 billion. Adj. revenues is now expected at or above $6.405 billion, updated from prior guidance of $6.375 billion. The company noted that its adj. revenues and adj. EBITDA guidance excludes divested operation.

Third quarter earnings totaled $214.4 million, or $3.35 per share. This compares with $35.4 million, or $0.47 per share, last year. Adjusted EBITDA excluding divested operation was $364 million compared to $339 million, last year. Excluding items, Gartner reported adjusted earnings of $230 million or $3.59 per share for the period. Revenue fell 1.2% to $1.505 billion from $1.524 billion last year. Adjusted Revenues were up 2.4% as reported; or up 2.6% FX neutral.

In pre-market trading on NYSE, Gartner shares are down 0.64 percent to $233.99.

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