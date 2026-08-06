NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|
06.08.2026 22:21:35
Gen Digital Inc. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Gen Digital Inc. (GEN) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $215 million, or $0.36 per share. This compares with $135 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Gen Digital Inc. reported adjusted earnings of $431 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $1.336 billion from $1.257 billion last year.
Gen Digital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $215 Mln. vs. $135 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.22 last year. -Revenue: $1.336 Bln vs. $1.257 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.71 To $ 0.73 Next quarter revenue guidance: $ 1.325 B To $ 1.350 B Full year EPS guidance: $ 2.87 To $ 2.97 Full year revenue guidance: $ 5.375 To $ 5.475
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NortonLifeLock
Analysen zu NortonLifeLock
Aktien in diesem Artikel
|NortonLifeLock
|25,58
|4,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.