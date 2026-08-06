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06.08.2026 22:21:35

Gen Digital Inc. Reports Advance In Q1 Income

(RTTNews) - Gen Digital Inc. (GEN) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $215 million, or $0.36 per share. This compares with $135 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, Gen Digital Inc. reported adjusted earnings of $431 million or $0.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $1.336 billion from $1.257 billion last year.

Gen Digital Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $215 Mln. vs. $135 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.22 last year. -Revenue: $1.336 Bln vs. $1.257 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.71 To $ 0.73 Next quarter revenue guidance: $ 1.325 B To $ 1.350 B Full year EPS guidance: $ 2.87 To $ 2.97 Full year revenue guidance: $ 5.375 To $ 5.475

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