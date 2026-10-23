Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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23.10.2026 16:37:56
Gentex Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Gentex Corp.
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23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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22.10.26
|Ausblick: Gentex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
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14.10.26
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08.10.26
|Erste Schätzungen: Gentex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.10.26
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30.09.26
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23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gentex von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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