Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,13 Prozent auf 3 524,42 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 600,064 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 523,46 Punkten in den Handel, nach 3 519,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 525,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 517,77 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 2,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 528,77 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2024, bei 3 341,04 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, bei 3 268,97 Punkten.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 14,26 Prozent auf 10,94 EUR), HENSOLDT (+ 2,74 Prozent auf 35,98 EUR), ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,20 EUR), IONOS (+ 0,91 Prozent auf 22,10 EUR) und SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 245,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nordex (-4,04 Prozent auf 11,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,93 Prozent auf 46,98 EUR), United Internet (-1,36 Prozent auf 15,19 EUR), 1&1 (-1,32 Prozent auf 12,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,20 Prozent auf 45,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 270 200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,087 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 7,38 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at