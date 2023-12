Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE um 0,13 Prozent auf 37 434,78 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,978 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,098 Prozent leichter bei 37 349,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 37 385,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 37 459,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 371,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 390,15 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, bei 33 618,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, einen Stand von 33 203,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 37 641,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,59 Prozent auf 49,25 USD), Caterpillar (+ 1,31 Prozent auf 294,17 USD), Chevron (+ 0,69 Prozent auf 152,09 USD), Microsoft (+ 0,56 Prozent auf 376,67 USD) und Honeywell (+ 0,48 Prozent auf 206,62 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-0,72 Prozent auf 282,11 USD), Verizon (-0,45 Prozent auf 37,32 USD), Salesforce (-0,29 Prozent auf 265,56 USD), Walt Disney (-0,26 Prozent auf 90,78 USD) und American Express (-0,11 Prozent auf 185,37 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 729 804 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,731 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

