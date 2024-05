Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags stärker

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,15 Prozent höher bei 39 929,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,464 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,108 Prozent stärker bei 39 912,34 Punkten, nach 39 869,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39 861,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 955,67 Punkten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,855 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 753,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 627,99 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 33 420,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Bei 40 051,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 1,11 Prozent auf 354,62 USD), JPMorgan Chase (+ 1,07 Prozent auf 204,63 USD), Walmart (+ 1,02 Prozent auf 64,66 USD), Chevron (+ 0,80 Prozent auf 162,38 USD) und Goldman Sachs (+ 0,73 Prozent auf 467,91 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-0,80 Prozent auf 31,78 USD), McDonalds (-0,79 Prozent auf 271,36 USD), IBM (-0,52 Prozent auf 168,09 USD), Amgen (-0,42 Prozent auf 313,40 USD) und Coca-Cola (-0,38 Prozent auf 63,08 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 143 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,896 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at