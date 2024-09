Gewinne in Paris: CAC 40 mittags stärker

Am Montag legt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,03 Prozent auf 7 467,19 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,443 Prozent auf 7 432,17 Punkte an der Kurstafel, nach 7 465,25 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 430,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 480,60 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 449,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 503,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der CAC 40 auf 7 378,82 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,845 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 48 907 Aktien gehandelt. Mit 303,773 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. Die Stellantis-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

