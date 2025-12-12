Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent fester bei 8 142,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,183 Prozent fester bei 8 100,53 Punkten in den Handel, nach 8 085,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 155,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 095,23 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,536 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 241,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 825,24 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 420,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,13 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 118 540 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,456 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

