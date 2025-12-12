LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursentwicklung
|
12.12.2025 15:59:09
Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent fester bei 8 142,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,183 Prozent fester bei 8 100,53 Punkten in den Handel, nach 8 085,76 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 155,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 095,23 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,536 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 241,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 825,24 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 420,94 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,13 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 118 540 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,456 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)