Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel zum Handelsende 0,21 Prozent auf 8 068,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,437 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,183 Prozent höher bei 8 100,53 Punkten in den Handel, nach 8 085,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 155,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 068,62 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,375 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 241,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 825,24 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Wert von 7 420,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,13 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 205 284 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,456 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

