Gewinne in Wien: ATX beginnt Sitzung im Plus

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 09:12 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 3 390,48 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 109,614 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,084 Prozent höher bei 3 388,84 Punkten, nach 3 386,00 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 392,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 386,47 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,301 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, stand der ATX noch bei 3 369,02 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 3 321,76 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 08.03.2023, einen Wert von 3 557,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,631 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,85 Prozent auf 40,31 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,50 Prozent auf 8,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,44 Prozent auf 18,43 EUR), Vienna Insurance (+ 0,37 Prozent auf 27,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,34 Prozent auf 37,97 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 116,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,00 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 58,60 EUR), Raiffeisen (-0,30 Prozent auf 19,82 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 13 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,868 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,73 erwartet. Mit 9,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at